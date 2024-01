Du jamais-vu en Espagne: une vague de chaleur frappe le pays en plein mois de janvier, le mercure a frôlé les 30°C

Scène surréaliste cette semaine en Espagne... Des personnes courent et se jettent dans la mer, un moyen de se rafraîchir en plein mois de janvier. À Valence, les parties de volley-ball reprennent leur droit sur la plage. Les sportifs font tomber le t-shirt pour affronter la chaleur. Et les terrasses sont prises d’assaut. "Il fait une trentaine de degrés, on porte les manches courtes... on en profite, on se promène et on s'amuse. Quant à ce qui nous attend en été, on verra bien", s'exprime Adrián Lantiga González, un étudiant à Valence.

L’été, justement, c’est dans 5 mois… Et pourtant, le mercure a dépassé les 30 degrés cette semaine, en plein mois de janvier. C'était une première pour l’Espagne, du jamais-vu. "C'est cool qu'on soit en janvier, qu'il fasse chaud et qu'on n'ait pas froid, mais en même temps, on se dit que c'est bizarre parce que pour moi, ça ne devrait pas être le cas. Mais bon, on en profite tant qu'on peut et on verra bien ce qui se passera", reconnaît Sónia Alaba Muñoz, une étudiante à Valence.