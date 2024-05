Elections législatives britanniques: les principaux protagonistes

- Rishi Sunak, l'actuel Premier ministre conservateur -

Très impopulaire, Rishi Sunak, 44 ans, va tenter de se faire élire par les Britanniques après avoir été désigné Premier ministre par les députés conservateurs en octobre 2022, en remplacement de Liz Truss, restée seulement 49 jours à Downing Street.

L'ancien banquier d'affaires et ex-ministre des Finances, fils d'immigrés d'origine indienne, est le premier chef de gouvernement avec des racines asiatiques au Royaume-Uni, de confession hindouiste, et le plus jeune depuis 200 ans.