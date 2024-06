"Purge" à La France Insoumise avec des députés historiques non réinvestis: "Jean-Luc Mélenchon a réglé ses comptes"

Le député sortant de Seine-Saint-Denis Alexis Corbière, non réinvesti par La France insoumise dans sa circonscription où il est élu depuis 2017, a accusé samedi matin Jean-Luc Mélenchon, dont il fut un temps un des plus proches, de "régler ses comptes".

"Jean-Luc Mélenchon a réglé ses comptes avec moi et mes amies", les députées Danielle Simonnet et Raquel Garrido, également des "frondeuses" critiques de la direction de LFI et non réinvesties par la formation de gauche radicale, a affirmé Alexis Corbière sur franceinfo.