Elizabeth II irremplaçable ? Le couronnement de Charles passionne peu les Britanniques

On reste loin du grand élan national. Un sondage a montré mi-avril que près des deux tiers des Britanniques ne sont pas intéressés par l'événement.

"Les gens achètent moins que pour le jubilé", pour les 70 ans du règne d'Elizabeth II l'an dernier, soupire Kirtesh Patel, qui vend des bibelots célébrant le roi sur le marché de Walthamstow, dans le nord-est de Londres.

Les mugs avec le portrait de Charles et la mention "The Coronation of His Majesty" ("Le couronnement de sa majesté") sont à 6 livres (6,7 euros) et les porte-clés, à 3 livres.