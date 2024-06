En France, Zelensky exhorte à "faire plus" pour sauver la paix en Europe après les 80 ans du D-Day

Face à une Assemblée nationale qui n'avait pas fait le plein, le président ukrainien a brossé un tableau noir de la situation sur le Vieux continent après avoir participé la veille aux commémorations du Débarquement aux côtés d'Emmanuel Macron, de Joe Biden, du Premier ministre canadien Justin Trudeau et du chancelier allemand Olaf Scholz.

"L'Europe n'est plus un continent de paix", a déploré vendredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky devant les députés français en exhortant ses alliés à en "faire plus" pour aider Kiev face à l'agression russe, au lendemain de la commémoration des 80 ans du D-Day en Normandie (nord-ouest), où le président américain Joe Biden prononcera dans l'après-midi un discours sur la démocratie.

Remerciant à plusieurs reprises la France pour son soutien militaire et diplomatique, alors qu'Emmanuel Macron a annoncé jeudi soir la cession d'avions de chasse Mirage 2000-5 à Kiev, le chef de l'Etat ukrainien a affirmé que la victoire était possible, malgré les avancées russes sur le front. "Pouvons-nous gagner cette bataille ? Certainement, oui", a assuré le président ukrainien, qui s'exprimait pour la première fois devant la représentation française.

"De nouveau en Europe, les villes sont entièrement détruites et des villages sont incendiés. De nouveau en Europe apparaissent des camps de filtration, des déportations et la haine", a-t-il énuméré, qualifiant le président russe Vladimir Poutine "d'ennemi commun" de son pays et de l'Europe.

"Nous vivons à une époque où l'Europe n'est plus un continent de paix", a déclaré le président ukrainien, dont le pays est visé depuis février 2022 par une offensive russe meurtrière.

"Cette bataille est à la croisée des chemins", a-t-il estimé. "Pour la paix juste, il faut plus", a-t-il ajouté. "Et ce n'est pas un reproche, c'est juste comment vaincre le mal, faire plus aujourd'hui qu'hier".

- L'espoir d'une "fin juste" de la guerre -

Volodymyr Zelensky a par ailleurs jugé que le sommet international sur la paix prévu les 15 et 16 juin en Suisse pourrait rapprocher l'Ukraine "de la fin juste de cette guerre". Cette conférence internationale réunira plus d'une centaine de pays et d'organisations, mais pas la Russie.