"Ça s'appelle de la collaboration": vague d'indignation après l'annonce d'Eric Ciotti

La proposition d'Eric Ciotti, patron du parti Les Républicains, de passer un accord avec le Rassemblement national en vue des législatives anticipées a suscité un vague d'indignation à gauche, dans la majorité, et jusque dans son parti, tandis que le RN a loué un "choix courageux".

Même à droite la décision d'Eric Ciotti, annoncé au JT de 13H00 de TF1, a suscité une spectaculaire levée de boucliers. "Eric Ciotti n'engage que lui. Il doit quitter la Présidence des Républicains", a immédiatement publié sur X le chef des députés LR Olivier Marleix.

Plusieurs élus lui ont emboîté le pas. "Il doit démissionner. Nous sommes les héritiers de de Gaulle, Giscard, Chirac et Sarkozy", a tancé Philippe Juvin, ancien candidat à la primaire de la droite. "Nous savons désormais qu'en juin 1940, Eric Ciotti n'aurait jamais traversé la Manche" (comme le général de Gaulle, ndlr), a grondé le député LR de l'Aisne Julien Dive.



"Je n'avaliserai jamais, sous aucun prétexte, un accord avec le RN contraire à l'intérêt de la France et à notre histoire", a aussi lancé l'influent président du Sénat Gérard Larcher à ses troupes, demandant à Eric Ciotti de quitter la présidence de LR. Le chef des sénateurs Bruno Retailleau a lui accusé le patron du parti de "déloyauté", et d'avoir "menti dans un but sans doute personnel".