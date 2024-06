Eric Ciotti annonce vouloir "une alliance" entre LR et le RN: sa famille politique appelle à sa démission

"J'ai veillé à ce que LR ait une voix et continue à avoir une voix très forte, mais aujourd'hui est trop faible pour s'opposer aux deux blocs qui sont les plus dangereux. Donc nous avons besoin d'une alliance en restant nous-mêmes, en évitant le danger des insoumis qui demain pourraient avoir une majorité à l'Assemblée nationale", a lâché le patron des LR. "Donc il faut une alliance, c'est le sens de la Ve République, nous le faisons." Cette alliance serait donc celle de la droite avec l'extrême droite de Jordan Bardella et Marine Le Pen. "Une alliance avec le Rassemblement national, avec ses candidats, une alliance à droite, avec tous ceux qui se retrouvent dans des idées droites, dans des valeurs de droite."

Eric Ciotti provoque un coup de théâtre en annonçant que la droite a "besoin d'une alliance" pour les législatives du 30 juin avec le Rassemblement national, malgré le rejet exprimé par de nombreux dirigeants de son parti. "Nous avons besoin d'une alliance, en restant nous-mêmes, (...) avec le Rassemblement national et avec ses candidats", affirme le patron de LR, précisant avoir eu des discussion avec Marine Le Pen et Jordan Bardella.

Démission demandée

Suite à cette annonce, les Républicains ont largement réagi et la famille politique d'Eric Ciotti - dont Michel Barnier ou encore Gérard Larcher - a appelé à sa démission. "Je suis président et je reste président des Républicains", a-til assuré ce mardi après-midi. "Mon mandat, je le tiens des militants, et seuls les militants pourraient me l'enlever. Je le dis très clairement et je ne céderai pas à ce genre de décision ou de propos."