En Ukraine, des "hacktivistes" qui affrontent la Russie

Il s'agit d'un des nombreux groupes de hackers qui ont bourgeonné dans le pays pour contrer la Russie et évoluent depuis dans un espace aux contours légaux très flous.

Dès les premiers jours de l'invasion russe, en février 2022, Artem comprend qu'il ne pourra pas "rester les bras croisés". Dépourvu de toute expérience militaire, il prend les armes à sa façon: en rejoignant une chaîne Telegram tout juste née, l'IT Army of Ukraine.

Artem, qui n'a pas souhaité donner son nom de famille pour des raisons de sécurité, a le sentiment de combattre "sur le front numérique", face à des hackers russes dont la réputation n'est plus à faire.

Mais les trois groupes interrogés par l'AFP assument d'entretenir des liens avec les autorités et certains mènent ouvertement des opérations conjointes avec les services de renseignement.

Ces jeunes collectifs, dont l'IT Army of Ukraine (Armée informatique de l'Ukraine) lancée à l'appel du ministre de la Transformation numérique Mykhaïlo Fedorov, sont officiellement indépendants de l'Etat.

Salarié de l'informatique, il consacre une grande partie de son temps libre au groupe.

"On cause des dégâts moraux et économiques au pays agresseur", explique ce trentenaire attablé dans un café de Kiev, à côté de son sac à dos marqué du trident ukrainien, symbole national.

La multiplication de ces groupes, constitués de volontaires non payés, bouleverse les normes de la guerre en plaçant des civils au coeur des opérations.