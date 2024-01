En mer pour sauver des vies: JOUR 2- Les journalistes peuvent se transformer en infirmiers

Chaque année, des milliers de personnes risquent leur vie en tentant de traverser la mer Méditerranée. Ils fuient la guerre, la pauvreté et les persécutions. Dans ces eaux souvent hostiles, Médecin Sans Frontière (MSF) mène des missions de sauvetage vital avec son bateau, le Geo Barents. Une équipe de RTL info a pu embarquer exceptionnellement sur ce navire. Tous les jours, dans ce carnet de bord, nous vous faisons découvrir la vie à bord.

Une alarme retentit. L'alerte est bruyante et suivie d'un message : "Tout le monde sur le pont". C'est une simulation d'incendie. Tous les membres de l'équipage coopèrent. Sur le pont, nous assistons à un exercice d'urgence. Au cas où nous devrions abandonner le bateau, vous devez connaître les bons réflexes, explique un membre de l'équipage. Nous enfilons des gilets de sauvetage ainsi que des combinaisons thermiques, indispensables en cas d'incident.

Alors que le navire fait cap vers le sud et les côtes de la Libye et de la Tunisie, les briefings et entraînements de sécurité s'enchaînent.