"On flirte avec les records": il faudra être patient si vous prenez la route des vacances ce week-end

"On flirte avec les records", a déclaré l'organisation dans un communiqué de presse. Peu avant midi, on comptait 950 kilomètres de bouchons sur les routes européennes. C'est beaucoup plus que les 730 kilomètres du week-end dernier.

À lire aussi Comment passer un bon trajet pendant un week-end noir

Vers 11h45, par exemple, il y avait 165 kilomètres de bouchons sur l'A7, l'autoroute du soleil. Entre Vienne et Valence, les automobilistes perdaient 3 heures. Dans les tunnels classiques aussi, les files d'attente étaient souvent longues. Les embouteillages au tunnel suisse du Saint-Gothard provoquaient un allongement du temps de parcours d'une heure trente; ceux du tunnel Mont Blanc, d'une heure.