Grèce: atterrissage d'urgence à Rhodes d'un appareil de Lufthansa

Ayant décollé de Francfort en Allemagne, le pilote de l'appareil, un Airbus A330 selon le site Flightradar24, a demandé l'autorisation aux autorités aéroportuaires grecques d'atterrir sur l'île de Rhodes, au sud-est de la mer Egée, en raison de "la présence de fumée à l'intérieur de l'avion", selon les premières informations de Fraport.

Après une intervention des pompiers de l'aéroport de Rhodes, l'appareil a été évacué et tous les passagers, sains et saufs, vont passer la nuit de lundi à mardi dans des hôtels à Rhodes alors que le "contrôle technique et de sécurité" se poursuit, selon la même source.