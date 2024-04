Italie: les recherches de survivants se poursuivent dans la centrale qui a explosé

La préfecture de Bologne avait annoncé mardi un bilan de quatre morts et cinq disparus, mais les pompiers font état mercredi matin de trois morts et quatre disparus. "Les recherches se poursuivent, la situation est compliquée. L'eau monte et nos équipes étudient les risques" liées à leur intervention, a indiqué le service de presse des pompiers.

Enel Green Power, l'unité de production d'énergie renouvelable du géant Enel qui exploite la centrale, a déclaré se coordonner avec les autorités après l'accident survenu sur la retenue d'eau artificielle de Suviana, sur la petite commune de Camugnano.