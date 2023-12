Italie: l'influenceuse Chiara Ferragni écope d'une amende d'un million d'euros

Le gendarme de la concurrence en Italie a infligé vendredi une amende de plus d'un million d'euros à deux sociétés de la reine des influenceuses italiennes, Chiara Ferragni, pour pratique commerciale déloyale.

Ces deux groupes, Fenice et TBS Crew, ont eu recours à des pratiques trompeuses dans le cadre de l'initiative commerciale "Chiara Ferragni et Balocco ensemble pour l'hôpital Regina Margherita de Turin", promue entre novembre et décembre 2022, assure l'autorité dans un communiqué.

Pendant cette campagne, l'entreprise italienne de confiserie Balocco avait mis en vente des gâteaux de Noël roses signés Ferragni en édition limitée pour soutenir la recherche sur l'ostéosarcome et le sarcome d'Ewing en faveur de l'hôpital turinois.