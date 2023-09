"Je vous invite tous": l'Ukraine prépare un "sommet mondial de la paix" selon le président Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mardi devant l'Assemblée générale des Nations unies que son pays préparait un "sommet mondial de la paix" auquel il veut inviter tous les dirigeants de la planète opposés à "l'agression" de l'Ukraine par la Russie.

"Des discussions et des échanges importants ont eu lieu à Hiroshima, Copenhague et Jeddah sur la mise en oeuvre d'un plan de paix. Et nous préparons un sommet mondial de la paix. Je vous invite tous -- tous ceux qui ne tolèrent aucune agression -- à préparer conjointement ce sommet", a martelé M. Zelensky dans un discours à la tribune de l'ONU à New York.