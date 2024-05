Poutine est "un menteur, un voleur et un meurtrier": voici le discours acerbe de Ioulia Navalnaïa

"Cette guerre est sanglante et insensée et personne ne la veut, sauf Poutine", a également affirmé Ioulia Navalnaïa. "Ses promesses ne sont pas seulement vides de sens, elles sont trompeuses. Cela fait 25 ans que cela dure. Il en sera de même cette fois-ci", a asséné l'opposante dans cette vidéo d'environ six minutes.

Une guerre "sanglante"

"À chacun de ses mandats, la situation ne fait qu'empirer et il est effrayant d'imaginer ce qui se passera tant que Poutine sera au pouvoir", a encore dit Mme Navalnaïa, citant notamment les "plusieurs centaines de prisonniers politiques en Russie qui endurent des conditions inhumaines". "Nous devons veiller à ce que personne dans le monde ne croie Poutine, ni en Russie, ni au-delà de ses frontières", a-t-elle lâché la veuve de l'opposant politique.