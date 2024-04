Kira Peter-Hansen, plus jeune eurodéputée de l'histoire, brigue un second mandat

Partager:

"A mon arrivée (en 2019, à l'âge de 21 ans), cela semblait un peu écrasant comme responsabilité, un peu fou". Plus jeune députée de l'histoire du Parlement européen, la Danoise Kira Peter-Hansen, veut poursuivre et brigue un second mandat lors des élections européennes, prévues du 6 au 9 juin, cette fois-ci comme tête de liste de son parti écologiste, le Green Left.

Ses cinq premières années au Parlement furent un mélange de découvertes - avec des avancées législatives bien réelles, en particulier sur le climat, insiste-t-elle - mais aussi de frustrations, parmi lesquelles la navette incessante entre deux villes: Bruxelles et Strasbourg. Encore étudiante lorsqu'elle a été élue à 21 ans et trois mois, elle a dû s'imposer: "certains responsables de sécurité pensaient que j'étais une stagiaire et voulaient que je passe par une autre entrée", raconte-t-elle, amusée. Peu à peu, celle qui siège au sein du groupe des Verts a trouvé sa place, appris à naviguer entre les différentes cultures parlementaires, "très différentes" de la France, de l'Allemagne ou du Danemark. Et à s'imposer dans les débats, malgré son âge.

"Bien sûr, l'expérience est toujours un atout (...) Mais je pense que vous pouvez être une bonne eurodéputée sans avoir 40 ans d'expérience de vie...". Dans la mandature actuelle, 13 eurodéputés ont entre 21 et 30 ans, 27 ont plus de 70 ans. La tranche d'âge la plus représentée est celle des 51-60 ans (224 eurodéputés). Ces cinq premières années dans un parlement de 705 membres issus de 27 pays ont-elles été difficiles?