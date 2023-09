La Belgique doit-elle finalement envoyer des F-16 en Ukraine? "Si elle le voulait, elle le pourrait", estime un expert

Il y a deux semaines encore, la Belgique justifiait son refus avec comme premier argument : nos F-16, on en a besoin. "Actuellement, nous ne pouvons certainement pas en envoyer", expliquait Ludivine Dedonder, ministre de la Défense. "On en a besoin pour la surveillance de l'espace aérien du Bénélux et des états baltes".

"On peut aussi essayer de voir comment partager ce fardeau avec la France, les Pays-Bas, et même les Etats-Unis. Je pense que pendant 2-3 ans, si la Belgique est quelque peu en dessous du standard attendu par l'OTAN, ce serait accepté, car nous sommes face à une menace majeure pour l'Europe", explique Xavier Tytelman, ancien pilote et expert en sécurité et défense.



Autre argument du gouvernement : certains avions seraient vieux et donc dangereux pour les pilotes ukrainiens. "Les avions ont atteint leur potentiel, donc on ne pourrait pas les faire voler sans mettre en danger la vie des pilotes qui les utiliseraient", note le Général Frédéric Goetynck, directeur des ressources matérielles à l'armée.

"La décision de ne pas envoyer des F-16 est celle de tout le gouvernement", rappelle ce soir la ministre de la Défense, y compris donc du MR. Ludivine Dedonder qui annonce une étude sur le sort des F-16 une fois déclassés... et rien d'autre.