La destruction de vêtements et de chaussures invendus bientôt interdite par l'Union européenne?

Les États membres de l'Union européenne souhaitent interdire la destruction des vêtements et chaussures invendus. Les ministres de la compétitivité se sont mis d'accord sur ce point lors d'une réunion qui s'est tenue lundi à Bruxelles.



Cette interdiction devrait permettre de réduire les déchets dans le secteur textile et d'accroître la réutilisation et le recyclage des vêtements. Après l'alimentation, le logement et les transports, ce sont les textiles qui ont le plus d'impact sur l'environnement et le climat. À titre d'exemple, un Européen moyen jette environ 11 kilogrammes de textiles par an. Les décharges et les incinérateurs restent les principales destinations finales.



D'autres produits concernés



La Belgique était l'un des États membres qui avaient fait pression en faveur de l'interdiction. "Cet accord accélérera la transition vers une économie plus durable, cruciale pour l'économie circulaire. Il comprend également d'autres interdictions de détruire : pour les appareils électriques, les chaussures, les produits hygiéniques...", a expliqué le ministre de l'économie Pierre-Yves Dermagne.



L'accord, qui doit encore être négocié avec le Parlement européen, contient quelques mesures transitoires. Par exemple, les Etats membres souhaitent une période de transition de quatre ans pour les entreprises de taille moyenne employant jusqu'à 250 personnes. Les petites entreprises de moins de 50 salariés seraient totalement exemptées.



L'interdiction fait partie d'un règlement européen plus large sur l'éco-conception qui vise à garantir que la durabilité est intégrée dans les produits dès le stade de la conception et que ces biens peuvent être réutilisés, réparés ou recyclés autant que possible. La loi introduit également un passeport numérique qui permet aux consommateurs de se renseigner sur l'impact environnemental du produit qu'ils achètent.