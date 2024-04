La frégate Louise-Marie déclarée apte à participer aux opérations Aspides et EMASoH

La frégate F931 Louise-Marie de la Marine va, après un séjour prolongé en mer Méditerranée consacré à peaufiner son entraînement et à maitriser des problèmes techniques, rejoindre la mer Rouge et le détroit d'Ormuz, qui assure la communication entre le golfe Persique et la mer d'Oman, a-t-on appris samedi de source militaire. Elle participe à deux opérations navales européennes.