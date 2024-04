La Grèce prête à contribuer à la sécurité des JO de Paris

Le quotidien Kathimerini a assuré plus tôt jeudi que les autorités françaises avaient adressé une requête officielle concernant le système de missiles sol-air de courte portée Crotale pour protéger les JO qui se dérouleront en de juillet-août.

"Des sources françaises bien informées affirment que si Paris entend fournir des systèmes antiaériens à l'Ukraine, (la France) a besoin de l'aide de ses alliés pour assurer la défense antiaérienne des infrastructures essentielles de la capitale", a écrit ce journal.

L'armée de l'air grecque a acquis en 2003 un système Crotale, un équipement de fabrication française.

Le Financial Times avait informé cette semaine que la Grèce subissait également des pressions de la part de ses alliés au sein de l'UE et de l'Otan pour fournir des systèmes de défense antiaérienne Patriot et S-300 (d'origine soviétique) à l'Ukraine, qui lutte depuis deux ans contre les forces russes.