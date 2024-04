La nouvelle "Miss Allemagne" fait front face au cyberharcèlement

Désormais appelé "Miss Germany Awards", le concours attache moins d'importance aux mensurations, âge, poids ou coiffure des candidates, qu'à leur personnalité, leurs valeurs et surtout leur engagement pour une cause sociétale.

"Et puis, j'ai toujours été motivée par les femmes iraniennes fortes qui descendent dans la rue tous les jours et se battent pour leur liberté. Et ce sont ces raisons qui m'ont fait dire que je devais moi aussi faire quelque chose", dit-elle.

Une vague de protestations durement réprimées par le régime de Téhéran a éclaté il y a deux ans en Iran après la mort en détention de Mahsa Amini, 22 ans, arrêtée pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire strict du pays pour les femmes.

- "Un peu d'espoir" -

Mme Schönauer, mère de deux enfants, n'a pas l'intention de se laisser intimider.

"Je n'imaginais pas que ma nomination allait provoquer un tel tollé, mais cela me montre que mon combat" en faveur de l'égalité homme-femme et le respect de la différence "est plus important que jamais", estime celle qui est arrivée en Allemagne avec ses parents à l'âge de six ans.

Parallèlement à son travail, elle est la fondatrice du réseau Shirzan, qui milite pour les droits des femmes.

Le directeur du concours, Max Klemmer, a exprimé sa solidarité dès l'apparition des messages de haine. Le jury est conforté et sûr "d'avoir choisi la bonne personne", a-t-il mis au point sur son compte Instagram.

Alors que les personnes d'origine étrangère sont régulièrement montrées du doigt en Allemagne, en particulier par l'extrême-droite et l'aile la plus à droite des conservateurs, pour leur manque de volonté présumée à s'intégrer dans la société allemande, son parcours constitue un exemple positif et un encouragement.

"Je suis allée à l'école ici, j'ai passé mon baccalauréat et j'ai étudié l'architecture", raconte-t-elle.

"J'ai appris à m'imposer dans ce milieu très masculin, à me battre et à me faire respecter en tant que femme, et en tant que femme iranienne, donc en tant qu'immigrée."

Elle dit recevoir un écho positif de la communauté iranienne.

"Ils sont très fiers qu'on leur donne un peu d'espoir, de savoir qu'en tant que femme iranienne, on peut faire quelque chose dans un autre pays où l'on a grandi et où l'on vit depuis plus de 30 ans", témoigne-t-elle.