La Pologne redéploie une zone tampon à sa frontière avec le Bélarus

Varsovie accuse Moscou et Minsk d'orchestrer l'afflux de migrants africains via le Bélarus, vers la Pologne, pays frontalier de l'Union européenne.

L'objectif est "de rendre plus difficile le passage des migrants illégaux à travers la frontière polono-bélarusse et de créer de meilleures conditions de fonctionnement pour les gardes-frontières, l'armée et la police" déployés sur place, a indiqué aux journalistes le Premier ministre Donald Tusk.