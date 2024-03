La Russie assure que les assaillants sont liés aux "nationalistes ukrainiens"

Les enquêteurs russes ont assuré jeudi que les auteurs de l'attentat dans la banlieue de Moscou qui a fait 143 morts avaient des "liens avec les nationalistes ukrainiens" et avaient reçu d'"importantes" sommes d'argent en provenance d'Ukraine.

Selon le comité d'enquête russe, les quatre assaillants ont reçu d'"importantes sommes d'argent et des cryptomonnaies en provenance d'Ukraine, qui ont été utilisées pour la préparation de ce crime".

Les enquêteurs ont aussi fait part de l'arrestation d'un nouveau suspect, accusé d'avoir participé au "financement" de l'attaque.

Les autorités avaient précédemment signalé l'arrestation de 11 personnes, dont les quatre assaillants présumés. Huit ont été inculpées et placées en détention provisoire.

Vendredi, des hommes armés avaient attaqué une salle de concert dans la banlieue de la capitale russe, ouvrant le feu sur les spectateurs et provoquant un énorme incendie. Cet attentat, le plus meurtrier de ces vingt dernières années en Russie, a fait au moins 143 morts et 360 blessés, dont des enfants.