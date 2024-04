La Russie envoie des instructeurs militaires au Niger

La Russie étend son influence au Niger, avec l'arrivée récente d'instructeurs et de personnels militaires de du ministère de la Défense russe. L'information est rapportée par le média d'Etat du Niger, RTN. Comme ses pays voisins, ce pays du Sahel établi des relations plus étroites avec Moscou.

"Nous sommes ici pour entrainer l'armée du Niger et mettre en place une coopération militaire entre la Russie et le Niger", a affirmé un Russe au visage caché et portant un uniforme en camouflage, cité par RTN comme un des instructeurs.

Les pays voisins, le Mali et le Burkina Faso, ont aussi mis fin à des alliances similaires avec la France, entre autres, et ont également renforcé leurs liens avec la Russie. Comme le Niger, ces pays sont dirigés par une junte militaire et sont aux prises avec des insurgés islamistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Trois millions de personnes ont fui en raison de ces violences, a déclaré l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) en début de semaine.