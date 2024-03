La Suisse et l'UE se lancent dans de nouvelles négociations de coopération

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et la présidente de la Confédération suisse, Viola Amherd, ont officiellement lancé lundi les négociations sur le renforcement de la coopération bilatérale entre l'UE et la Suisse. Les discussions devraient pouvoir aboutir avant la fin de l'année.

Après de nouveaux entretiens exploratoires, l'UE et la Suisse ont décidé la semaine dernière de se remettre autour de la table pour tenter de parvenir à un accord-cadre. Mme Armherd s'est rendue à Bruxelles et a rencontré Ursula von der Leyen afin de formaliser cet engagement.

Les relations entre l'Europe et la Suisse sont actuellement régies par de nombreux accords bilatéraux. L'UE tente de fondre cette constellation d'accords dans un cadre institutionnel unique depuis une dizaine d'années. Mais, en 2021, la Suisse avait mis fin aux négociations de manière unilatérale, craignant un manque de soutien des citoyens.

"Nous entamons la négociation d'un partenariat renouvelé, en vue de rendre nos relations plus étroites et de renforcer la confiance mutuelle", a déclaré Ursula von der Leyen. "Nous sommes d'accord toutes les deux sur le fait que nous pouvons nous appuyer désormais sur une vision commune et une confiance mutuelle pour faire avancer rapidement ces négociations."

La Commission européenne et Berne visent à conclure un accord qui garantira des conditions de concurrence équitables entre les entreprises européennes et suisses opérant sur le marché unique européen. Ils souhaitent également mieux protéger les droits des citoyens européens travaillant en Suisse.

Actuellement, environ 1,5 million de citoyens européens vivent en Suisse, tandis que 450.000 Suisses vivent dans l'UE. Plusieurs centaines de milliers de citoyens de l'UE franchissent chaque jour la frontière suisse pour aller travailler.