Le chef de l'armée britannique appelle à former une "armée de citoyens"

"Nous devons être capables de combattre et de gagner de manière crédible des guerres terrestres" et pas seulement dans les airs et en mer, a déclaré le général, critique de longue date des réductions d'effectifs dans l'armée britannique, lors d'un discours à Londres.

"C'est une action qui doit mobiliser toute la nation", a-t-il souligné. "L'Ukraine illustre le fait que les armées régulières commencent les guerres, les armées de citoyens les gagnent".

Ces propos interviennent à l'approche des deux ans de l'invasion d'ampleur de l'Ukraine par la Russie qui a conduit les pays européens à s'interroger sur leur état de préparation à un possible conflit d'ampleur.

Patrick Sanders a pris l'exemple des pays de l'Europe de l'Est et du Nord "qui ressentent la proximité de la menace russe plus fortement, agissent déjà avec prudence et posent les bases d'une mobilisation nationale".