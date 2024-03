Le chef de l'ONU et le Conseil de sécurité condament l'attaque "terroriste" en Russie

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et le Conseil de sécurité ont condamné "dans les termes les plus forts" l'attaque "terroriste" qui a fait au moins 40 mots vendredi dans une salle de concert en banlieue de Moscou.

Le secrétaire général "condamne dans les termes les plus forts l'attaque terroriste" près de Moscou et "transmet ses condoléances aux familles en deuil ainsi qu'au peuple et au gouvernement de la Fédération de Russie", a indiqué son porte-parole adjoint Farhan Haq dans un communiqué.

Dans une déclaration du Conseil de sécurité, ses membres ont également "condamné dans les termes les plus forts l'attaque terroriste odieuse et lâche dans une salle de concert à Krasnogorsk".