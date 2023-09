Le géant britannique du tabac BAT vend ses activités en Russie et au Bélarus

Le géant du tabac britannique British American Tobacco (BAT) a annoncé jeudi la vente pour un montant non dévoilé de ses activités en Russie et au Bélarus aux dirigeants locaux du groupe, concrétisant une annonce faite dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine.

"Une fois (la transaction) finalisée, BAT ne sera plus présent en Russie ni au Bélarus et ne tirera aucun gain financier des ventes en cours sur ces marchés", a précisé le groupe connu notamment pour les marques Lucky Strike ou Dunhill.

Le groupe a "officiellement conclu un accord pour vendre ses activités russes et bélarusses", et l'acheteur est "un consortium dirigé par des membres de l'équipe de direction de BAT Russia qui (...) détiendra 100% des deux entreprises", a-t-il annoncé dans un communiqué.

Le groupe avait indiqué lors de la publication de ses résultats semestriels en juillet dernier qu'il avait passé des charges liées à ses activités dans ces deux pays, pour dépréciations d'actifs et coûts associés, de 629 millions de livres (733 millions d'euros) au titre de 2022 et des six premiers mois de 2023.

BAT dispose en Russie d'un siège social à Moscou, de 75 bureaux régionaux et d'une usine de fabrication à Saint-Pétersbourg. Le groupe possède également un bureau en Biélorussie. Au 30 juin 2023, ces deux pays représentaient environ 2,7% du chiffre d'affaires de l'entreprise, à taux de change constant.

La transaction devrait être finalisée "dans le courant du mois prochain" et la nouvelle entité prendra le nom de "Groupe ITMS", a précisé BAT.