Le ministre des Affaires étrangères letton annonce sa démission

Le procureur "a pris la décision d'engager des poursuites pénales" pour élucider le caractère des vols effectués entre 2019 et 2023", selon un communiqué du parquet.

Selon la loi lettone, les fonctionnaires doivent choisir les services les moins chers, y compris les vols.

Or, M. Karins et sa délégation auraient pris à l'époque, au moins 18 fois, des avions sans respecter ce principe, faisant supporter les surcoûts aux contribuables lettons et européens.

M. Karins se rendait alors principalement dans les pays avec lesquels il existe des vols réguliers directs depuis Riga.