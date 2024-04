La montre du plus riche passager du Titanic atteint 1,175 million de livres aux enchères

Une montre en or retrouvée sur le corps du plus riche passager du Titanic a été vendue 1,175 million livres sterling (1,37 million d'euros) aux enchères samedi, un record pour un objet lié au célèbre navire, selon la maison de ventes britannique Henry Aldridge & Son.

"La montre a été complètement restaurée après avoir été rendue à la famille" de John Jacob Astor "et portée par son fils, ce qui en fait un morceau unique de l'histoire du Titanic et l'une des pièces les plus importantes de l'histoire de l'horlogerie relative au navire le plus célèbre du monde", souligne la maison de ventes.