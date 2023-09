Le ministre ukrainien de la Défense Reznikov annonce avoir remis sa démission au Parlement

"Ce fut un honneur de servir le peuple ukrainien et de travailler pour l'armée ukrainienne au cours des 22 derniers mois, la période la plus difficile de l'histoire moderne de l'Ukraine", a-t-il ajouté.

En plus d'un an et demi de guerre, Oleksiï Reznikov, 57 ans, était devenu l'un des visages politiques et militaires de la guerre avec la Russie, se rendant fréquemment à l'étranger pour négocier de nouvelles aides en armes et équipements auprès des alliés occidentaux de Kiev.

Dimanche soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait annoncé le remplacer par Roustem Oumerov, 41 ans, un responsable éminent de la communauté des Tatars de Crimée, qui a représenté Kiev dans le passé dans des négociations sensibles avec Moscou avant d'être nommé en charge des privatisations.

Le Parlement doit encore voter pour valider ce changement à la tête de l'important ministère de la Défense.