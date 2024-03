Le patron des services de sécurité russe accuse l'Ukraine d'avoir "facilité l'attentat" de Moscou: "L'action a été préparée"

Ce proche de Vladimir Poutine a toutefois assuré que "le commanditaire" n'avait "pas encore été identifié", quatre jours après l'attaque la plus meurtrière sur le sol russe en 20 ans.

Le patron du FSB russe, Alexandre Bortnikov, a accusé mardi l'Ukraine et des services secrets occidentaux d'avoir facilité l'attentat près de Moscou qui a fait 139 morts, pourtant revendiqué par le groupe jihadiste État Islamique (EI).

"Nous pensons que l'action a été préparée à la fois par des islamistes radicaux eux-mêmes et, bien entendu, facilitée par les services secrets occidentaux et que les services secrets ukrainiens eux-mêmes sont directement impliqués", a assuré M. Bortnikov, cité par l'agence de presse Ria Novosti. "Je pense que c'est le cas", a-t-il insisté, répondant à la question de savoir si l'Ukraine, les États-Unis et le Royaume-Uni avaient orchestré l'attaque.

"Il s'agit d'informations générales mais il y a déjà certains éléments", a-t-il poursuivi. Selon lui, les suspects "avaient l'intention de se rendre" en Ukraine, avec laquelle Moscou est en conflit depuis l'assaut russe de février 2022, et "ils devaient être accueillis en héros de ce côté-là". "On les attendait là-bas", a-t-il assuré.

Un peu plus tôt mardi, le secrétaire du Conseil de Sécurité russe Nikolaï Patrouchev, auquel des journalistes demandaient qui de Kiev ou de l'EI était derrière l'attaque, avait répondu : "Bien sûr que c'est l'Ukraine".