Le président finlandais signe en Ukraine un accord de sécurité

Le président finlandais Alexander Stubb a signé mercredi un accord de sécurité avec l'Ukraine au cours d'un déplacement à Kiev, où il a rencontré Volodymyr Zelensky et annoncé une nouvelle aide comprenant des munitions et de la défense antiaérienne.

"Il comprend, entre autres, de la défense aérienne et des munitions lourdes", a-t-il précisé lors d'une conférence de presse conjointe avec Volodymyr Zelensky, sans donner plus de détails.

Or, Kiev manque cruellement de munitions sur le front et de systèmes de défense antiaérienne pour protéger ses villes et ses infrastructures énergétiques contre les attaques russes de drones et de missiles.

Sur cette question, le président Volodymyr Zelensky a reconnu que son pays n'avait pas la "supériorité, tant au sol que dans les airs".

Après plus de deux ans d'invasion de la Russie, la Finlande, qui a intégré l'Otan en avril 2023 en réponse à l'assaut de Moscou, a déjà fourni "deux milliards d'euros" d'aide militaire à Kiev depuis le 24 février 2022 et "700 millions d'euros" pour l'humanitaire, selon M. Stubb.