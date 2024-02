Le roi Charles III est atteint d'un cancer, le prince Harry va se rendre au Royaume-Uni

Le roi Charles III est atteint d'un cancer découvert pendant son opération de la prostate il y a une dizaine de jours, une mauvaise nouvelle qui s'ajoute à une série noire pour la santé de la famille royale britannique, a annoncé lundi le palais de Buckingham.

Moins d'un an et demi après avoir succédé à sa mère Elizabeth II sur le trône britannique et neuf mois après avoir été couronné, le souverain de 75 ans a commencé un traitement mais ne prévoit pas de cesser totalement ses activités de chef d'Etat du Royaume-Uni mais aussi de 14 autres pays.