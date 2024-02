Le prix du stationnement des SUV est triplé à Paris, Bruxelles réfléchit également à des mesures

Partager:

En France, les Parisiens ont approuvé à près de 55% la proposition de la maire de mettre en place une tarification spéciale SUV. Les tarifs de stationnement seront trois plus élevés pour ce type de véhicule. La votation a mobilisé un peu plus de 5% des Parisiens. Cela concerne les véhicules thermiques ou hybrides qui dépassent une tonne 6 ou les véhicules électriques de plus de 2 tonnes. Les résidents et les professionnels ne seront toutefois pas concernés par cette mesure qui devrait entrer en vigueur le 1er septembre. Et chez nous?

Une telle mesure pourrait-elle voir le jour chez nous? Bruxelles-ville réfléchit à limiter la présence de ces véhicules. Plusieurs pistes sont actuellement à l'étude. Car dans les parkings bruxellois, il est presque impossible de ne pas croiser un SUV, un véhicule sportif utilitaire. Ils sont souvent plus grand et plus lourd. "On va encore nous faire payer parce qu'on a une plus grosse voiture?", s'interroge une conductrice. "Je ne trouve pas ça normal." "Les familles nombreuses n'ont pas le choix d'avoir une grosse voiture", indique quant à elle une autre automobiliste.