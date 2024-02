Les abonnés au TEC peuvent être remboursés des jours de grève: voici comment faire et combien vous retoucherez

Josepha ne peut pas prendre le bus depuis une semaine. "Ça fait une semaine que je paie le ticket de train pour rentrer", dit-elle.



C'est la même galère pour Emma et Grégory, tous les 2 détenteurs d’un abonnement. Ils ne le savaient pas mais ils peuvent obtenir un remboursement.



Pour l'obtenir, c’est assez simple. Il faut compléter un formulaire en ligne sur letec.be. Il est aussi possible d'envoyer au TEC le même document en version papier dans les deux mois.



Qu’allez-vous retoucher exactement ?



Le remboursement dépend des mois. "On regarde le nombre de jours en février puis le prix de l'abonnement mensuel et annuel", dit Stéphane Thiery, directeur marketing du TEC. "On déduit et on rembourse au prorata du nombre de jours pour lesquels il n'y a pas eu de service."



Dans le cas d’une grève, le TEC intervient si le service est interrompu au moins deux heures. Ce n’est pas le cas, en revanche, en cas de force majeure comme une tempête de neige ou des inondations.



Mais attention, tous les abonnements ne sont pas concernés par le remboursement. "Ça ne s'applique pas au semi-gratuite", précise Stéphane Thiery. "Les plus de 65 ans et 18-24 sont au tarif de 12 euros par an. Ça ne s'applique pas pour ces abonnements-là."



Après le renvoi du formulaire, vous recevrez une réponse du TEC dans les 30 jours ouvrables.

