L'élection présidentielle dans une Slovaquie divisée sur l'Ukraine

Ces deux hommes, le président du Parlement Peter Pellegrini, qui bénéficie de l'appui du Premier ministre populiste Robert Fico, et un ancien ministre des Affaires étrangères, Ivan Korcok, font en effet figure de grands favoris.

Les Slovaques votent samedi pour élire leur nouveau président, un premier tour qui a des allures de confrontation entre un représentant du camp au pouvoir proche de la Russie et un candidat favorable à l'Ukraine et soutenu par l'opposition.

Si aucun des neuf candidats en lice n'obtient plus de 50% des voix, un second tour sera nécessaire, le 6 avril.

M. Pellegrini a le soutien de l'actuel Premier ministre connu pour ses commentaires sur l'invasion russe de l'Ukraine, dans lesquels il remet en question la souveraineté de cette dernière.

M. Korcok défend en revanche résolument la cause ukrainienne et a des opinions similaires à celles de la présidente sortante, Zuzana Caputova, une virulente critique du gouvernement, qui ne briguera pas un second mandat.

- La "voie d'Orban" –