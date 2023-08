L'EMA donne son feu vert au nouveau vaccin contre le Covid-19 de Pfizer/BioNTech

Les autorités sanitaires européennes avaient précédemment appelé à la mise au point d'un nouveau vaccin adapté aux variants actuellement en circulation.

La nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 débutera en Belgique à la mi-septembre. Dans un premier temps, le nouveau vaccin sera proposé à toutes les personnes âgées de 65 ans ou plus ou en soins de longue durée, aux personnes présentant des comorbidités déjà diagnostiquées, à toutes les personnes dont l'immunité est affaiblie, aux femmes enceintes et à toutes les personnes travaillant dans le secteur des soins, à l'intérieur et à l'extérieur des établissements de soins. Cela représente environ 2 millions de personnes.

Pour tous les autres, la vaccination n'est pas particulièrement recommandée, mais chacun est libre de se faire vacciner.