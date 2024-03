Les importations d'armes en Europe ont doublé: "Cette hausse est en grande partie due à la guerre en Ukraine"

En même temps, ce bond dans les importations d'armes en provenance des Etats-Unis reflète la précipitation avec laquelle les Européens ont agi pour acquérir au plus vite des armes, quitte à ne pas se concentrer sur le développement de nouveaux systèmes militaires.

Globalement, les exportations américaines ont augmenté de 17% sur la période observée, soit 42% du total des exportations mondiales d'armes.

La Russie, longtemps deuxième plus grande exportatrice d'armes au monde, ne l'est plus. Le pays a vu ses exportations chuter de 53% entre 2014 et 2023.

Et Moscou n'exporte pas seulement moins d'armes, mais aussi vers moins de pays: en 2019, elle exportait vers 31 pays. En 2023, plus que vers 12.

"Il y a aussi d'importants changements dans les politiques (mises en place) par leur principal client, la Chine", a noté Mme Djokic.

Historiquement un grand client d'armes russes, Pékin a misé ces dernières années sur sa propre production.

La Chine représente néanmoins encore 21% des exportations russes, tandis que l'Inde est le premier destinataire à hauteur de 34%.

La chute des exportations russes a profité à la France qui a vu les siennes augmenter de 47%, faisant d'elle la deuxième exportatrice mondiale d'armements (soit 11% des transferts d'armes dans le monde en 2019-2023).

Paris a particulièrement bien réussi à vendre son avion de combat Rafale en dehors de l'Europe, a constaté Katarina Djokic.

La guerre à Gaza - déclenchée le 7 octobre par une attaque sanglante du Hamas contre Israël - a déjà eu un impact sur les importations d'armes vers ce pays, principalement par le biais de transferts d'armes en provenance des États-Unis, ou encore via de nouvelles aides militaires, ou par l'accélération de contrats déjà existants, a avancé Zain Hussain, chercheur au Sipri.

Mais l'effet sur le long terme est à ce stade difficile à prédire.

"Nous voyons dans certains États européens une pression de la part de différents acteurs ou États pour limiter la fourniture d'armes à Israël dans le cadre de ses opérations (militaires) à Gaza en raison de violations potentielles du droit humanitaire international", a-t-il dit.

Ces mesures pourraient affecter les transferts vers Israël.