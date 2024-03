"Les laves se déplacent vers le sud et l'est": plusieurs centaines de personnes évacuées après l'éruption volcanique en Islande

Une nouvelle éruption volcanique est survenue samedi sur la péninsule de Reykjanes, en Islande. Il s'agit de la quatrième éruption dans cette zone depuis décembre, et c'est "la plus importante des trois précédentes", selon l'Institut météorologique islandais (IMO).

"Par ailleurs, cinq à dix maisons de Grindavik étaient occupées par leurs habitants, mais la plupart d'entre eux ont choisi de ne pas y retourner, et elles ont été évacuées", poursuit l'experte.

La lave coule vers le sud

Actuellement, la lave qui sort d'une fissure d'environ deux kilomètres de long se déplace vers le sud, en direction de Grindavik. "La fissure qui s'est ouverte est presque identique à la zone où nous avons eu l'éruption du 8 février. C'est donc une zone très similaire, mais les laves se déplacent maintenant vers le sud et l'est, principalement", précise Rikke Pedersen.

Cette nouvelle éruption était attendue, car le Met Office islandais avait fait état d'une éruption imminente dans la région. Mais l'heure exacte du début n'était pas connue. "Il n'est pas possible de prédire", glisse le cheffe du Centre volcanologique. "Mais les premiers indices de ce mouvement vers la surface ne se produisent en fait qu'environ 15 minutes avant que l'éruption n'éclate à la surface, mais on s'y attendait vraiment", ajoute-t-elle.



Cette fissure en éruption est assez proche de la centrale géothermique de Svartsengi et du grand lagon bleu, une attraction touristique importante en Islande. Des digues préventives ont néanmoins été construites dans la région pour protéger les habitants. Mais "celles-ci, espérons-le, sont juste, en ce moment même, en train de remplir les trous dans ces digues-là où les routes passent et alors ils essaient, ils essaient de sceller la zone de cette façon", a encore indiqué Rikke Pedersen.