L'extrême droite allemande sous pression après une affaire d'espionnage

Le responsable au coeur de la tempête a estimé ne pas avoir commis de "faute" et a renvoyé toute la responsabilité de l'affaire sur son assistant, dont il s'est séparé.

L'AfD, mouvement anti-migrants et anti-euro, a décidé de maintenir en fonction sa tête de liste en vue des élections européennes de juin, Maximilian Krah, malgré l'arrestation la veille de l'un de ses assistants parlementaires, d'origine chinoise, suspecté par la justice allemande d'être un agent des services secrets de Pékin.

L'assistant de M. Krah est soupçonné d'avoir espionné des opposants chinois en Allemagne et d'avoir partagé des informations sur le Parlement européen avec un service de renseignement de Pékin.

Cette affaire embarrassante vient s'ajouter à plusieurs autres controverses qui ébranlent l'extrême droite allemande depuis des mois, alors que les sondages lui ont longtemps promis des percées aux élections européennes de juin et dans trois scrutins régionaux en septembre dans l'est de l'Allemagne (Saxe, Thuringe et Brandebourg), où elle a ses fiefs.