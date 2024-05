En Dordogne, le calvaire d'un village coupé du monde après la chute d'une falaise

Difficile pour les travaux de déblayage de démarrer puisque ceux-ci nécessitent de casser une partie de la falaise. Un chantier conséquent et coûteux.

Trois mois se sont écoulés depuis l'incident et la route est donc toujours bouchée, impraticable, bloquée… Tous comme les habitants, puisque ce chemin est l'axe qui permet d'arriver à Excideuil. Depuis, les villageois doivent user de ruses et faire de larges détours pour accéder à leur domicile ou en sortir. Obligés de "faire le tour", les locaux sont lassés, et inquiets de leurs finances au vu du prix de l'essence…



"La situation commence à être un peu longue", lâche Patrick, un habitant. "Mais soi-disant, les travaux devraient commencer en juin, ils parlent de huit mois de travail", poursuit-il. "Ce n'est pas normal que ça prenne autant de temps."



Le commerce local en berne