L'Italie emboîte le pas de la France et encadre les influenceurs: une décision qui fait écho au scandale Chiara Ferragni

L'Italie a décidé d'encadrer l'activité commerciale et publicitaire des principaux influenceurs, en leur appliquant la même loi qui régit les médias audiovisuels et prévoit de fortes amendes en cas d'infraction.

L'AGCOM a précisé que sa décision s'applique aux influenceurs qui ont au moins un million d'abonnés sur l'un des réseaux sociaux ou les plateformes les plus utilisés, avec au moins 2% de ces derniers réagissant à leurs messages.

La loi régissant l'activité des médias audiovisuels a été adoptée en décembre 2021 et elle prévoit toute une série d'obligations et d'amendes, dont la plus élevée, de 30.000 à 600.000 euros, est envisagée en cas de violation des dispositions concernant la protection des mineurs.

Les dispositions concernent en particulier, selon un communiqué de l'AGCOM, "la communication commerciale, la protection des droits fondamentaux de la personne, des mineurs et des valeurs du sport".

En cas de placement de produits, "les influenceurs sont tenus d'insérer un avertissement soulignant la nature publicitaire du contenu", précise le communiqué.