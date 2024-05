L'offensive sur Kharkiv doit être un "signal d'alarme" pour les alliés de Kiev

"J'espère vraiment que c'est le signal d'alarme que nous avons essayé de lancer, et qui va maintenant être entendu, à savoir qu'il ne s'agit pas d'une guerre dans laquelle vous pouvez vous permettre d'être pleinement attentifs, puis de vous détourner ou de vous laisser distraire par un autre conflit, et ensuite vous attendre à ce que rien ne change sur le terrain", a déclaré Grant Shapps sur la chaîne Sky News.

L'armée russe a mené des avancées dans le nord-est de l'Ukraine dans une attaque qui a pris de court les forces ukrainiennes affaiblies par le manque d'armements et d'hommes, du fait notamment de la lenteur de l'aide européenne et de l'arrêt quasi-total pendant des mois de celle venant des Etats-Unis.

"Nous devons soutenir (les Ukrainiens) tout le temps, et pas que périodiquement" a-t-il insisté, sans toutefois citer nommément le conflit à Gaza entre Israël et le Hamas, qui accapare la diplomatie occidentale et régionale depuis le 7 octobre.

Les Etats-Unis ont récemment approuvé après des mois d'obstruction de la part des Républicains une nouvelle aide de 61 milliards de dollars pour l'armée ukrainienne. Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a assuré mardi qu'elle était "en route", promettant qu'elle "fera une réelle différence sur le champ de bataille".

Cette aide a "mis trop de temps" à être débloquée, a estimé M. Shapps, en saluant le fait qu'elle puisse permettre à l'Ukraine de résister à l'avancée russe.