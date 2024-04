L'UE reconnaît le vélo comme élément essentiel de sa stratégie de mobilité

"Le vélo possède d'innombrables avantages: il réduit la pollution et les embarras de circulation, il encourage des styles de vie plus sains. C'est un pilier de l'industrie européenne, porteur d'innovation et de croissance, et générateur d'emplois locaux de haute qualité", a fait valoir la commissaire européenne aux Transports, Adina Valean, en marge d'une réunion des ministres des Transports de l'UE.

Le Conseil (États membres), représenté par le ministre belge Georges Gilkinet, et le Parlement européen, par la main de Karima Delli, présidente de la commission des Transports, ont aussi signé cette déclaration interinstitutionnelle, dont la portée n'est pas contraignante.