L'Ukraine affirme être "sur une position de défense" près de Koupiansk

L'Ukraine a indiqué dimanche que ses forces étaient sur une position de défense face aux forces russes près de la ville de Koupiansk, mais qu'elles avançaient près de Bakhmout, dans l'est du pays.

"De féroces combats ont lieu, et des positions (...) changent plusieurs fois par jour", a-t-elle ajouté.

Le mois dernier, l'Ukraine a entamé sa contre-offensive très attendue après avoir stocké des armes occidentales et renforcé ses forces offensives.

Kiev a cependant admis livrer des batailles difficiles et a appelé ses alliés à fournir plus d'armes et d'artillerie à longue portée.

Mais la vice-ministre a fait valoir que les forces ukrainiennes "avançaient progressivement" près de Bakhmout, saisie par la Russie en mai.