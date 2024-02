L'Ukraine enquête sur l'exécution présumée de huit prisonniers de guerre

Le parquet ukrainien a annoncé dimanche avoir ouvert des enquête sur l'exécution présumée par des militaires russes de huit prisonniers de guerre dans l'est de l'Ukraine, notamment près d'Avdiïvka, au lendemain du retrait des forces de Kiev de cette ville.

Plus tôt dans la journée, la chaîne Telegram DeepState, proche de l'armée ukrainienne, a affirmé que l'armée russe avait exécuté par balle six militaires ukrainiens, dont quatre blessés, encerclés sur une position au sud d'Avdiïvka, sans doute jeudi, avant le retrait ukrainien complet de cette cité industrielle.

"L'exécution par balle de prisonniers de guerre ukrainiens à Avdiïvka et à Vesselé : des investigations ont commencé", a déclaré sur Telegram le bureau du procureur général d'Ukraine.

Les forces terrestres ukrainiennes ont pour leur part accusé dimanche les militaires russes d'avoir exécuté par balle deux prisonniers de guerre dans une autre zone de l'est de l'Ukraine.

Dimanche matin, "les Russes ont une nouvelle fois montré leur attitude envers le droit humanitaire international en exécutant par balle deux prisonniers de guerre ukrainiens", ont-elles déclaré sur Telegram.

Les forces terrestres ont diffusé une courte vidéo en noir et blanc réalisée à partir d'un drone sur laquelle on peut voir un militaire tirer à bout portant sur deux soldats qui sont dans la même tranchée que lui et qui ne lui opposent pas de résistance.

L'AFP n'est pas en mesure de vérifier l'authenticité de ces images.