L'Ukraine revendique une frappe sur un aérodrome militaire russe en Crimée annexée

Moscou n'a jusqu'à présent fait aucun commentaire officiel, mais des blogueurs militaires et des médias russes ont fait état la veille d'une frappe ukrainienne dans la nuit de mardi à mercredi sur la base militaire russe de Djankoï en Crimée annexée par Moscou en 2014.

"Une opération réussie des forces armées ukrainiennes sur l'aérodrome militaire de Djankoï" a notamment permis de "détruire ou gravement endommager" des lanceurs de système S-400, des équipements radar et un centre de contrôle de défense antiaérienne, a affirmé sur Telegram le renseignement militaire ukrainien (GUR).

Des vidéos présumées de l'attaque, diffusées sur les réseaux sociaux, montrent d'impressionnantes explosions au milieu de la nuit.

Selon le compte Telegram Rybar, proche de l'armée russe et suivi par plus d'un million de personnes, 12 missiles tactiques ATACMS livrés à Kiev par les États-Unis pourraient avoir touché cette cible, endommageant des équipements et un bâtiment.

Le GUR ukrainien est réputé pour des attaques audacieuses en profondeur en Russie et sur des territoires ukrainiennes occupés par l'armée russe.