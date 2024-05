Fortes tension à Paris lors de manifestations du 1er mai: des policiers blessés, de nombreuses interpellations

Quelques tensions avaient lieu mercredi en tête du cortège de la manifestation parisienne du 1er mai, avec des vitrines et du mobilier urbain vandalisés et une camionnette incendiée, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Boulevard Beaumarchais, au moins deux vitrines de commerces et un abribus ont été dégradés et les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène, selon un journaliste de l'AFP. D'autres vitrines ont été taguées. Au moins une personne, vêtue de noir, a été blessée lors de cet épisode. Elle a été évacuée du cortège par deux autres manifestants, selon le journaliste AFP. Le calme est ensuite revenu et la manifestation a continué sa progression vers Nation.

Mais de nouvelles tensions ont eu lieu après la place de la Bastille. Une camionnette a été partiellement incendiée, des pierres et mortiers d'artifice ont été lancés sur les forces de l'ordre qui ont à nouveau fait usage de gaz lacrymogène et sont intervenus dans le cortège.

Des "éléments radicaux ont tenté de commettre des dégradations", a indiqué la préfecture de police de Paris. Le "départ de feu" dans la camionnette a été "vite circonscrit", a-t-elle ajouté.