L'Ukraine signale des morts en plusieurs régions du pays

Dans la ville de Kherson, au sud, un homme de 53 ans est décédé vendredi après que sa maison a été touchée par l'artillerie russe.

Dans la région de Donetsk, dans l'est du pays, des tirs d'artillerie russes ont tué une personne et en ont blessé neuf. Plus de 80 bâtiments ont été endommagés dans la zone, selon l'administration locale.